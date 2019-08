Cecilia Rodriguez ed Ignazio: bacio molto passionale, ma c’è un dettaglio inaspettato

Cecilia Rodriguez ed Ignazio si danno un bacio molto passionale: temperature altissime, ma c’è un dettaglio nella foto che forse nessuno si aspettava

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser scattano una foto in cui si baciano molto appassionatamente in un posto che si potrebbe dire ‘magico’. Sono ad Ibiza, in una cava tra le rocce da cui si può intravedere il mare. Lei, in braccio a lui, lo bacia con passione. Ma c’è un dettaglio che di sicuro potrebbe essere passato inosservato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Cecilia Rodriguez ed Ignazio: il bacio appassionato e…

Come vediamo nello scatto postato sia da Ignazio che da Cecilia su Instagram, nella foto spunta il loro cagnolino. Una foto molto bella, questa, per più di un motivo. Il primo: sono follemente innamorati e lo si vede dalla passione che traspare da questa immagine. Il secondo: il paesaggio offerto come sfondo da Ibiza è pazzesco. Il terzo: nella foto c’è Aspi, il cagnolino. Lo scrive e lo sottolinea Ignazio Moser: “Per la prima volta (a grande richiesta) anche Aspi fa parte della cartolina che scattiamo in ogni nostro viaggio”.

Non è la prima volta che vediamo questo splendido cagnolino. Ormai, è diventato un amico inseparabile ed è sempre in loro compagnia. Soprattutto nelle storie Instagram lo vediamo sempre presente.

Altro che abbandono…

Non si abbandonano i cani. Non sono dei giocattoli che si possono utilizzare quando si vuole per poi gettarli via quando ci si annoia. Questa foto di Cecilia Rodriguez ed Ignazio lancia un gran bel messaggio: i cani (gli animali in genere) devono stare con noi. E, soprattutto, ‘possono’ stare con noi, sempre. Anche durante le vacanze. Durante i momenti di relax, oppure quelli a più alta temperatura come questo che vediamo nella foto postata da Ignazio. Che fastidio può dare un cagnolino del genere? Cosa può spingere delle persone ad abbandonarlo per andare in vacanza?