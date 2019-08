Chi è Carla Gozzi: età, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere

Carla Gozzi, chi è: età, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere su un personaggio molto amato di Real Time

Carla Gozzi, chi è la fantastica regina degli abiti fashion e di tendenza che vediamo su Real Time: a breve partirà con la conduzione del programma Cambia con me. L’abbiamo vista anche come protagonista insieme ad Enzo Miccio di ‘Ma come ti vesti’. Adesso, però, sarebbe bene conoscere di più su dove è nata, quando, quali studi ha portato a termine e come è arrivata a tutto questo successo. Insomma, andiamo a guardare con la lente d’ingrandimento la nostra Carla Gozzi.

Chi è Carla Gozzi: età, carriera e vita privata

E’ una esperta di moda. Ha sempre modo di consigliare chiunque sullo stile di abiti che deve indossare e l’abbiamo visto, avendone la prova, con la partecipazione al programma ‘Ma come ti vesti’. E’ nata a Modena il 21 ottobre 1962, per cui possiamo dedurre abbia 57 anni e sia del segno della bilancia. Non è mai stata ‘ferma’ nella vita ed ha fatto della dinamicità la sua parola d’ordine. Ha vissuto tra Milano e New York per essere sempre aggiornata e ‘formata’ dal punto di vista lavorativo. Ha collaborato con Lacroix, Calvin Klein e Mila Schon, firme molto importanti a cui è servito il suo tocco per portare a termine alcuni lavori. Carla ha anche un suo atelier a Reggio Emilia ed ha da poco inaugurato la Carla’s Academy. Un corso che insegna a giovani ed aspiranti sarti lo stile. La sua prima apparizione su Real Time risale al 2009, con Enzo Miccio. Ma ha partecipato anche ad altri programmi: come Mamma sei too much, Dire, Fare, Baciare Italia e Cambia con me. Ma il lavoro di Carla non è solo questo: per quanto ne possiamo sapere, è anche una scrittrice. Ha pubblicato tre libri riguardanti sempre lo stile e la moda, poi nel 2013 ha inciso una cover di You can leave your hat on, un brano molto ascoltato su Youtube.

