E’ morto Alberto Sironi, regista del Commissario Montalbano: si è spento ad Assisi all’età di 79 anni. Tutto lo ricordano con affetto…

Abbiamo appena ricevuto la notizia della morte di Andrea Camilleri, sono passate appena due settimane. Ebbene, l’Italia subisce un’altra enorme perdita: è morto ad Assisi Alberto Sironi, 79 anni, regista storico dei Commissario Montalbano.

E’ morto Alberto Sironi: regista del Commissario Montalbano

Luca Zingaretti fu scelto proprio da lui come protagonista del commissario di Vigata. La conferma della triste notizia è appena arrivata da Carlo Degli Esposti, produttore con la Palomar della serie su Montalbano. Non risale a molto tempo fa, invece, la notizia riguardante le sue condizioni di salute che continuavano a peggiorare. Fu proprio per questo motivo che decise di lasciare l’incarico: così, Zingaretti prese la regia nell’ultimo periodo delle riprese dei nuovi episodi della serie.

Chi era Alberto: ripercorriamo la sua carriera

L’inizio della sua collaborazione con la Rai è datato a diversi anni fa: parliamo, infatti, degli inizi degli anni ’70. In verità, prima di diventare regista mosse i suoi primi passi in questo mondo realizzando degli interessanti reportage sia all’Italia che all’estero. Precisamente, dunque, l’esordio da regista possiamo datarlo al 1978, quando vennero pubblicati due suoi lavori tratta da Il centodelitti. Per Rai1, inoltre, ebbe in mano la direzione del Il grande Fausto nel 1995 Il grande Fausto, una fiction famosissima che raccontava la vita del ciclista Fausto Coppi.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere sui personaggi dello spettacolo e sul gossip CLICCA QUI!