Un’ex tronista di Uomini e Donne ha scritto un lungo ed enigmatico messaggio su Instagram: sarà una chiara frecciatina a Raffaella Mennoia?

In questi ultimi giorni, sta accadendo un vero e proprio scontro social tra Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, e Mario Serpa, ex corteggiatore ed opinionista del programma. Il tutto è nato pochi giorni fa quando, dopo una storia del giovane romano, il braccio destro di Maria De Filippi ha voluto lanciargli una chiara frecciatina. Da quel momento, si è scatenato un vero e proprio putiferio. A cui ha preso parte anche Gianni Sperti. Ma non è assolutamente finita qui. Perché, pochissime ore fa, anche un’ex tronista ha scritto un messaggio enigmatico su Instagram. Sarà una frecciatina a Raffaella Mennoia? Ecco di cosa parliamo e, soprattutto, di chi parliamo.

Uomini e Donne, ex tronista contro Raffaella Mennoia? Ecco il messaggio

Lo scontro social tra Mario Serpa e Raffaella Mennoia, entrambi protagonisti di Uomini e Donne, ha avuto delle ripercussioni davvero pazzesche. Pochissime ore fa, come dicevamo, un’ex tronista del programma ha scritto un lungo ed enigmatico messaggio su Instagram. Che, a detta di molti, è stato visto come una chiara frecciatina all’autrice del programma. Ecco quanto scrive il personaggio in questione:

“Tutto torna, soprattutto quando fai del male”, scrive l’ex tronista. Cosa sarà successo? Beh, ovviamente non lo sappiamo. Ma, in particolare, chi è scrive queste parole che sembrerebbero essere riferito alla Mennoia? Parliamo di Teresa Cilia. Ebbene si. Colei che, per un periodo di tempo, ha lavorato con la redazione di C’è posta per te, sembra essersi scagliata contro Raffaella. E non è assolutamente la prima volta. Pochissimo tempo fa, infatti, la siciliana aveva già espresso il suo parere sulla romana. Ed, in particolare, sul motivo per cui né lei e né il suo consorte, Salvatore Di Carlo, non venivano più invitati al programma. Cosa sarà successo, quindi? Staremo a vedere!

