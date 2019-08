Giulia Salemi, dopo la rottura con Francesco Monte, flirt in corso con un altro ex tronista di Uomini e Donne? Ecco di chi si tratta.

Si è parlato tanto di lei negli ultimi giorni. Dopo la rottura con Francesco Monte, il nome di Giulia Salemi è apparso tra i i ‘papabili’ nuovi tronisti della prossima stagione di Uomini e Donne. Nelle ultime ore, però, una nuova indiscrezione sull’ex gieffina. C’entra sempre Uomini e Donne. O meglio un ex tronista della trasmissione. E no, non è Francesco Monte. Secondo alcuni indizi raccolti da Il Vicolo delle News potrebbe esserci un flirt in corso tra Giulia e un ex del programma. Siete curiosi di sapere chi? Allora scopriamolo insieme!

Giulia Salemi, flirt con l’ex tronista Marco Cartasegna?

Altro che trono! Piuttosto un tronista. E non sarebbe una novità, per la bellissima Giulia Salemi. La modella italo-persiana è da poco diventata single dopo la fine della storia con Francesco Monte. E dopo i rumors su una possibile partecipazione della Salemi a Uomini e Donne, ecco che spunta un nuovo interessantissimo gossip! A lanciarlo è il Vicolo delle News, che attraverso alcuni indizi scovati sui social, ha avanzato una curiosa ipotesi. Giulia Salemi potrebbe avere un flirt in corso con un ex tronista. Il nome? Marco Cartasegna, ex fidanzato di Soleil Sorgè, oggi al fianco di Jeremias Rodriguez. Giulia e Marco potrebbero trovarsi insieme in Sardegna, a Cala di Volpe. Le instagram stories caricate dai due dimostrano che si trovano nello stesso posto in vacanza. Il che potrebbe essere una coincidenza. Ma a insospettire i fan sono stati anche vari movimento social di Marco, che ha messo più di un like e commento alla Salemi, per poi cancellarli dopo poco. Tentativo di tenere nascosto il flirt? Ovviamente, nulla di ufficiale. Ma in attesa di smentite o conferme da parte dei diretti interessati, vi piacerebbe vedere Giulia con Marco?