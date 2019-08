Ilary Blasi: età, peso, altezza e vita privata della bellissima moglie di Francesco Totti, ecco tutto quello che c’è da sapere

Ilary Blasi è sicuramente una delle donne più amate da parte degli italiani. Come conduttrice e non solo. Si può dire sia una vera e propria istituzione nel mondo del piccolo schermo del nostro paese. Adesso è all’apice del successo, ma di strada ne ha fatta: si è fatta conoscere nei panni di “Letterina”, nel programma a dir poco noto “Passaparola”. Con il tempo, poi, ha fatto un lungo percorso televisivo fino a diventare la padrona di casa del “Grande Fratello VIP”.

E’ sposata da anni con l’ormai ex capitano della Roma Francesco Totti: le nozze sono state celebrate il 19 giugno del 2015. La coppia ha avuto fin qui tre figli: Christian, Chanel ed Isabel. Ciò che l’ha resa, però, a dir poco famosa, oltre alle sue innegabili qualità in conduzione, è la sua bellezza davvero disarmante. Il suo fisico, infatti, è davvero mozzafiato ed ha un sorriso davvero fuori dal comune. Dietro la sua bellezza, poi, ovviamente c’è una gran cura con trattamenti estetici molto particolari.

Ilary Blasi: età, altezza, peso

E’ nata a Roma il 28 aprile 1981. Per cui, possiamo dedurre abbia da poco compiuto 38 anni. La sua altezza è di 1 metro e 68 centimetri. Il suo peso si aggira sui 55 chili e le sue misure, 89-64-94, si avvicinano a quelle della ‘perfezione’. Sì, possiamo dirlo: Ilary Blasi sembra una vera e propria dea. Ovviamente, non è certo un caso il fatto che risulti essere tanto amata. Inoltre, insieme a suo marito Francesco Totti, è sempre molto attiva nel sociale con delle opere di beneficenza. Un esempio, in tal senso, è il suo matrimonio. Venne trasmesso in esclusiva su Sky Sport e quanto guadagnato per cedere i diritti fu utilizzato per costruire alcune strutture di assistenza per i cani abbandonati di Roma.

Carriera e prossimi impegni lavorativi

Sappiamo tutti che Ilary Blasi ha fatto tanta gavetta, iniziando a lavorare a Passaparola come letterina. E’ lì che la conobbe Francesco Totti. Ma quali sono i suoi prossimi impegni lavorativi? Beh, la sua avventura a Le Iene è giunta al termine. Ed anche con il Grande Fratello Vip sembra aver chiuso. Il motivo? Sembra proprio che prossimamente ci saranno delle novità abbastanza importanti sulla sua carriera lavorativa. A quanto pare, ci sarà una serie televisiva su Ilary e suo marito Totti. Ma non solo, ultimamente si parla anche di un programma televisivo che dovrà condurre con Alvin.

