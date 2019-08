Antonio Banderas: “L’infarto è stato il punto di non ritorno”

Il famoso attore Antonio Banderas, intervistato dal Sunday ha parlato del suo infarto e di come, da quel momento, la vita sia cambiata.

Antonio Banderas è uno di quegli attori bellissimi e affascinanti che ogni pellicola e ogni film che fa diventa un vero e proprio must. Da poco però l’attore ha deciso di raccontare quello che per lui è stato un punto di svolta: l’infarto.

Infarto Antonio Banderas: il racconto del tragico momento

L’attore 58enne nel 2017 era stato ricoverato in ospedale durante un normale sessione di allenamento quando ha iniziato ad accusare dei dolori al petto e successivamente ha scoperto di essere stato vittima di un infarto. Il tutto è andato per il meglio ma Banderas ha raccontato di come questo infarto lo abbia profondamente cambiato anche a livello psicologico. Intervistato dalla Magazine del Sunday Times, Banderas ha spiegato che aver avuto un infarto è stata una svolta psicologica. Dopo una problematica del genere ti viene voglia di fare ancora di più e di metterti sempre di più in gioco per essere all’altezza della meravigliosa vita che ti è stata concessa. Una sorta di rinascita che ha destato proprio un punto di svolta nella sua vita.

Antonio Banderas, Pain and Glory: un nuovo film dopo l’infarto

Negli ultimi tempi infatti Banderas ha deciso anche di interpretare ruoli più importanti nei film come quello di Salvador Mallo in Pain and Glory interpretando quindi un regista con difficoltà fisiche e una vita di rimpianti. Il film secondo lui può catturare l’attenzione di persone di ogni tipo e di ogni estrazione sociale perché tutti, a suo dire, viaggiano nella vita con una valigia ricca di miserie e grandezze allo stesso tempo. La vita di Antonio Banderas quindi a oggi ha subito una svolta epocale e si definisce come devoto alla verità. La sua vita non è mai stata perfetta, ma il suo intento d’ora in poi sarà quello di recuperare la normalità della vita di tutti i giorni perché essere famosi è sicuramente una cosa positiva ma anche lo stesso tempo difficile da gestire perché fa svanire il proprio contatto con la realtà.

