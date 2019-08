Ludovica Valli difende il suo nuovo amore: il duro sfogo su Instagram

Ludovica Valli si difende dalle accuse social di innamorarsi troppo presto: ecco il duro sfogo dell’ex tronista su Instagram.

Nuovo duro sfogo di Ludovica Valli. Perché? Ve lo spieghiamo immediatamente. L’ex tronista di Uomini e Donne, un po’ di mesi fa si è dichiarata single. La sua storia con Federico, nonostante lei avesse dichiarato più volte di essere innamorata, è giunta al capolinea dopo meno di un anno. I motivi di tale rottura, ovviamente, non si conoscono. Eppure, l’influencer sembrava davvero stare male per la fine della sua relazione. Meno di un mese fa, però, la giovane emiliana ha annunciato a tutti i suoi followers di aver ritrovato la felicità. Ebbene si. Il suo cuore era ritornato a battere. Ecco. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, la sorella di Beatrice Valli è stata protagonista di uno spiacevole episodio social. Da cui ha voluto difendersi con un sfogo commovente ed emozionante su Instagram. Eccolo nel dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Ludovica Valli, duro sfogo su Instagram: quella particolare ‘accusa’ non le è piaciuta

In questi giorni Ludovica Valli è ad Ibiza, la sua ‘isola del cuore’, con il suo nuovo fidanzato. Ed ecco che, dopo essere apparso sul web un video in cui l’emiliana era in sua compagnia, l’influencer è stata subissata di commenti riguardanti la sua ‘praticità’ a passare da un amore all’altro. Ed è proprio per questo motivo che, dopo poche ore, la giovane Valli ha ritenuto necessario ed indispensabile difendersi da questi attacchi. È stati un duro sfogo, bisogna ammetterlo. In cui Ludovica spiega tranquillamente di essere stata giudicata soltanto perché è un personaggio pubblico. Adesso lei è felice. Ha trovato una persona che, quando meno se l’aspettava, ha completamente stravolto la sua vita. Inondandole di amore e di felicità. Anzi. Sottolinea poi Ludovica che i suoi followers dovrebbero essere non soltanto contenti per lei, ma anche felici che l’influencer condivide con loro la sua vita. Voi, invece, da che parte state?

Per ulteriori news su Ludovica Valli –> clicca qui