Per un amore che nasce c’è un amore che finisce, questa la più comune tra le equazioni dei sentimenti. Così, mentre sulle spiagge di Ibiza e delle più note città marittime si vedono coppie formarsi, qualcuna perde pezzi per strada. Tra queste quella formata da Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, terminata già da qualche settimana. Dopo 10 anni di amore i due hanno deciso di interrompere la loro relazione, dandone comunicazione ufficiale. Il motivo ancora non sembra chiaro, ma pare che un terzo incomodo abbia potuto distrarre lei, allontanandola definitivamente da Eros. Nelle ultime ore, però, un gesto inaspettato della modella ha sorpreso il cantante, da poco tornato sul palco dopo l’intervento alle corde vocali.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, ritorno di fiamma? Il gesto di lei sorprendente

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono da poco detti addio. Una storia super appassionata quella che negli anni hanno vissuto, terminata da poco per ancora motivi in certi. E mentre circolavano voci su una presunta presenza scomoda nella vita di Marica, lei ha sorpreso Eros con un gesto inaspettato. Mentre al Teatro Antico di Taormina Ramazzotti si esibiva con i suoi più famosi capolavori, la Pellegrinelli in posizione privilegiata non ha mai smesso di riprendere le sue performace e postarle sui social. Un gesto inaspettato per Eros e per i fan della coppia che si sono ritrovati ad assistere ad una scena romantica che lascia ben sperare. Ancora non si sa se un riavvicinamento possa aver interessato i due o se semplicemente abbiano deciso di mantenere buoni i rapporti, ma la scena ha senza dubbio sorpreso tutti.

