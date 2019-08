Nilufar Addati ha ricevuto delle accuse incredibili su Instagram: ecco che, pochissime ore fa, l’ex tronista ha risposto a tono.

Nuovo e spiacevole episodio social per Nilufar Addati. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è stata duramente attaccata su Instagram per le sue vacanze. Accuse che, ovviamente, non sono affatto piaciute alla giovane napoletana. Tanto da ritenere necessario un suo intervento. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire dapprima cos’è accaduto. Qual è stata la grave accuse che le è stata rivolta. E, soprattutto, qual è stata la risposta per le rime dell’ex tronista. Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Nilufar Addati, accuse assurde su di lei: ecco la sua reazione

Come raccontato in un nostro recente articolo, pochissimi giorni fa, l’ex tronista di Uomini e Donne è partita per le vacanze. Nilufar Addati, infatti, venerdì scorso è partita, insieme alle sue amiche di sempre, per Ibiza. E, nonostante uno spiacevole episodio iniziale con l’hostess di terra, la giovane napoletana è sbarcata in terra spagnola davvero felice e spensierata. Lo testimoniano, tra l’altro, alcune foto che, in queste ultime ore, la ragazza sta pubblicando su Instagram. Ecco. È proprio uno di essi che ha suscitato una ‘polemica’ social. In particolare, sono state rivolte all’ex tronista delle accuse davvero incredibili. Nello scatto in questione, riproposto anche in alto, Nilufar appare su una barca completamente rilassata. Intenta, quindi, a godersi questa vacanza. Ebbene. È proprio questo ‘dettaglio’ che scatena i suoi followers. Ecco alcuni commenti:

Da come si deduce dalle parole dei commenti in questione, le accuse rivolte a Nilufar sono davvero chiare. Si pensa che, terminato il suo percorso a Uomini e Donne, anche l’ex tronista si sia data ‘alla bella vita’ perché pagata da sponsorizzazioni e tanto altro. Immediata è stata, quindi, la risposta della napoletana:

