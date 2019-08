Nina Moric impavida, sfida il pericolo: il gesto folle a Zanzibar. Tra uno scatto hot e un panorama paradisiaco, una scena spaventa Favoloso

Che la follia l’appartenga è ormai cosa risaputa, ma Nina Moric continua a darne conferma. La modella ed ex di Corona, che di tanto in tanto fa discutere il web, sta trascorrendo giorni di pure relax a Zanzibar, in compagnia di suo figlio Carlos e del suo ormai storico compagno Luigi Favoloso. La Moric sta raccogliendo e raccontando attraverso il suo profilo Instagram i panorami fantastici che hanno incontrato in questi giorni, ma è un gesto in particolare di Nina che lascia senza parole Luigi, a metà tra le incredulità e la preoccupazione.

Nina Moric sfida il pericolo, il gesto folle non la intimorisce

La Moric, in vacanza a Zanzibar con Luigi Favoloso e suo figlio Carlos, sta facendo impazzire i follower con scatti mozzafiato. Una bomba sexy super esuberante, come di consueto insomma, non smette di postare foto che la ritraggono in mini-costumi che mettono in risalto il suo fisico mozzafiato. Non perde colpi la bella modella italo-croata, anzi, e dopo gli scatti in stile miss maglietta bagnata e quelli distesa sulla sabbia in cui si intravedono pochi pezzi di stoffa a coprirla, mostra le meraviglie del posto. Le sue stories Instagram raccontano ai fan scene di quotidianità della popolazione, pranzi locali e acque cristalline. Ma è il gesto ripreso nell’ultima storia che crea scompiglio, in Luigi prima e nei fan poi. Nina impavida sfida il pericolo: esce dal mare e porta con sé tra le mani una medusa. La follia è ormai pane quotidiano per la bella modella ex di Fabrizio Corona, ma nessuno smette mai di sorprendersi davanti ai suoi colpi di testa.