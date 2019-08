Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini ancora separati, lei si difende dalle accuse: “Facile giudicare un libro dalla copertina”. Ecco cosa ha scritto su Instagram.

Continua la crisi tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini? Stando a quanto pubblicato dai diretti interessati sui social, sembra proprio di si. I due protagonisti di Uomini e Donne continuano a trascorrere la loro estate separati. Lui si trova in Sardegna, in compagnia del suo adorato cane. Lei è a Napoli, dove spesso incontra anche Dalila, sorella di Oscar. Ma di chi è la ‘colpa’ della loro prolungata lontananza? Un utente si scaglia contro Eleonora, e la risposta dell’ex corteggiatrice è molto decisa. Diamo un’occhiata.

Oscar Branzani lasciato solo da Eleonora? Lei si difende su Instagram

È davvero finita tra l’ex tronista Oscar Branzani e la sua bellissima Eleonora? Per ora, dai social non arrivano segni di riappacificazione. Al contrario, i due continuano ad essere molto distanti: lui in Sardegna, lei a Napoli. Ad alimentare le voci di una rottura, poi, l’indiscrezione secondo cui ci sarebbe un ‘terzo incomodo’, Luca Daffré, col quale Eleonora avrebbe più di un’amicizia. È quindi di Eleonora la ‘colpa’ della crisi col suo fidanzato? Per un utente di Instagram sì. Ecco cosa ha scritto all’ex corteggiatrice, che ha risposto per le rime:

Eleonora viene accusata di essersi montata la testa e di trovarsi in giro per l’Italia a scattare foto, mentre Oscar è da solo a Porto Cervo. La risposta della Rocchini arriva puntuale. E la corteggiatrice appare diretta e senza peli sulla lingua come sempre. Eleonosta specifica di trovarsi a casa e non in giro per l’Italia E la sua frase “facile giudicare un libro dalla copertina” lascia intuire che dietro tutta questa storia c’è qualcosa che, evidentemente, non sappiamo. Non ci resta che attendere le news su una delle coppie più amate di Uomini e Donne. I fan non aspettano altro che rivederli insieme!