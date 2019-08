Randy Fenoli: tutto sullo stilista di Abito da Sposa Cercasi

Randy Fenoli: tutto sullo stilista e conduttore televisivo italoamericano di Abito da Sposa Cercasi che aiuta le donne scegliere l’abito dei propri sogni

Se conoscete il programma Abito da Sposa Cercasi su Real Time, conoscerete sicuramente il fashion director Randy Fenoli, il consulente e stilista che aiuta le donne a scegliere l’abito dei proprio sogni nel loro giorno speciale. Abito di ogni tessuto, taglia, gusto e stile.

Randy soddisfa le richieste delle ragazze più esigenti, rendendole impeccabili nel giorno più importante della loro vita, il giorno del sì.

Lo conoscerete sicuramente grazie ai programmi di Real Time “Abito da sposa cercasi” e “Randy: SOS Matrimonio“. Si tratta di Randy Fenoli, stilista, conduttore e commesso che consiglia l’abito da sposa perfetto.

Nonostante il cognome italiano, Randy Fenoli è nato negli Stati Uniti, ma i suoi nonni erano piemontesi. Randy è nato precisamente a Mount Vernon, in Illinois, e oggi ha 53 anni.

Sin da piccolo ha inseguito i suoi sogni e la sua passione: ha iniziato a cucire ad appena nove anni e nel 1990 si è iscritto al Fashion Institute of Technology di New York, per poi essere assunto dal salone di abiti da sposa Kleinfeld.

Randy è omosessuale e, anche se può sembrare una contraddizione, non è fidanzato nè sposato. Il suo sogno, però, era quello di avere figli per essere un ottimo padre, come non lo è stato il suo in quanto era molto violento.

