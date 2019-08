Temptation Island, l’inaspettata rivelazione di Sabrina, fidanzata di Nicola: “E se fossi incinta?”. Ecco cosa ha scritto in un commento su Instagram.

Sabrina e Nicola sono gli unici ‘superstiti’ di questa edizione di Temptation Island. Delle sei coppie che hanno partecipato al reality, infatti, solo loro sono rimasti insieme. Nonostante all’inizio Nicola avesse deciso di uscire dal programma senza la sua fidanzata. Ma l’amore, si sa, vince su tutto. E così i due sono tornati insieme, più innamorati che mai. Ma non tutti hanno reagito con entusiasmo alla riappacificazione tra Nicola e Sabrina. In particolare sui social non mancano commenti spesso molto negativi per i due protagonisti di Temptation Island. Ma la risposta di Sabrina a uno di questi commenti ha spiazzato tutti. Scopriamo perché.

Temptation Island, Sabrina incinta di Nicola? La sua frase incuriosisce i fan

L’amore tra Nicola e Sabrina è stato più forte di tutto. Anche del palese interesse della donna per il tentatore Giulio. Tutto dimenticato: la coppia è più unita che mai. Ma deve fare i conti con gli haters, i ‘nemici’ dei vip sui social. Un commento in particolare ha attirato l’attenzione di tutti, anche di Sabrina, che ha risposto in maniera decisa e spiazzante. Date un’occhiata:

Parole davvero forti quelle di questo utente di Instagram, che accusa Sabrina di aver plagiato Nicola per tenerlo al suo fianco. Ma soprattutto di ‘non permettergli’ di diventare padre. L’accusa è davvero forte, e Sabrina non ha potuto non rispondere. Ecco la sua replica:

Una risposta forte, decisa, ma anche enigmatica. Semplice provocazione? O Sabrina sta cercando di anticiparci qualcosa? Non ci resta che attendere le prossime news sull’unica coppia ‘salva’ di Temptation Island 2019!