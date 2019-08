Chi è Valentina Sampaio: la prima modella transgender di Victoria’s Secret

Valentina Sampaio è la prima modella transgeder di Victoria’s Secret: chi è e cosa sapere.

Ne stanno parlando tutti: Victoria’s Secret, la famosa casa di moda e di lingerie di lusso, con i suoi famigerati Angeli di Victoria’s Secret, ossia delle modelle dalla bellezza straordinaria e unica al mondo, ha deciso di aprire le sue porte ad una prima modella transessuale Valentina Sampaio. La notizia ha fatto scalpore, ma non è la prima volta che si parla di Valentina che già si era aggiudicata la copertina di Vogue nel 2017. Ma chi è questa ragazza?

Victoria’s Secret: perché una modella transgender?

Valentina Sampaio, 22 anni brasiliana e bellissima è una modella transessuale che è stata scelta da Victoria’s Secret per alcune pubblicità e la stessa modella lo ha annunciato sul suo account Instagram con una foto mentre si trova proprio nel backstage del reportage fotografico. Come mai questa decisione da parte di Victoria’s Secret? L’azienda era finita al centro delle polemiche perché il capo marketing dell’azienda Ed Razek aveva dichiarato che Victoria’s Secret non avere niente a che fare col mondo delle modelle con qualche chilo di troppo, le cosiddette curvy o con il mondo dei transessuali perché quello non era il mondo fantastico di bellezza che il marchio doveva rappresentare per i clienti. Alla fine però, dopo le tantissime polemiche uscite fuori dopo questa dichiarazione, la casa di moda ha dovuto fare un passio indietro e per dimostrare apertura e “accetazione” ecco che Valentina Sampaio è riuscita ad entrare nel mondo di Victoria’s Secret con la sua bellezza incredibile.

Chi è Valentina Sampaio e cosa sapere

Nata a Fortaleza in Brasile ha iniziato il suo percorso di transizione a 8 anni con l’aiuto di una psicologa e a 15 ha iniziato a sfilare come modella diventando una delle icone più rappresentative proprio del mondo LGBTQ+. Era apparsa anche nella copertina di Vogue nel 2017 quando l’allora direttore aveva deciso di dedicarle un editoriale sulla rivista di moda per parlare di nuove frontiere delle bellezza senza confini o senza pregiudizi di sorta.

