Alessandra Amoroso ha pubblicato una foto mentre riposa sul divano in bikini: la posa lascia intravedere troppo, lo scatto diventa ‘hot’ e manda in delirio i fan.

Alessandra Amoroso ha recentemente stupito il suo pubblico con la decisione di fare una pausa dal lavoro per dedicarsi alla sua famiglia e ai suoi affetti, in particolare al fidanzato Stefano Settepani, che è sempre con lei e con cui procede tutto a gonfie vele. In questo momento particolare per lei, in cui è stata però impegnata in un nuovo ruolo per la prossima edizione di Amici, la cantante salentina si sta lasciando andare a una vacanza relax, come dimostra l’ultimo scatto pubblicato su Instagram, che ha mandato in delirio i fan per un particolare un po’ ‘hot’: vediamolo insieme.

Alessandra Amoroso stesa sul divano in bikini: ecco la foto ‘hot’ che ha mandato in delirio i fan

Alessandra Amoroso è una cantante davvero amatissima dal pubblico. La sua ‘big family’, così come lei stessa ama chiamare i suoi fan, è in attesa del suo ritorno della musica, alla quale ha temporaneamente detto addio. Nel frattempo la bella cantante salentina condivide con i suoi followers alcuni momenti del suo quotidiano su Instagram, per non lasciarli del tutto ‘soli’. L’ultima foto pubblicata sul suo profilo è diventata subito virale, perché la ritrae in una veste ‘insolita’ per lei, ovvero molto sensuale e ‘hot’.

Stesa sul divano per un riposino, la Amoroso indossa un bikini a triangolo che mette in mostra il suo fisico asciutto e le sue gambe da urlo. Il costume infatti è davvero minuscolo e la posa in cui si trova la cantante, che è completamente stesa a pancia in su, lascia intravedere anche il suo seno. Immediata la reazione dei fan di Alessandra, letteralmente impazziti per la foto ‘hot’ della loro beniamina, ma anche per le parole a loro dedicate dalla cantante, che ha confessato di sentire tanto la loro mancanza.

