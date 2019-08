Aurora Ramazzotti preoccupata: follower in allarme, cos’è successo. La situazione è grave: il tentativo di sensibilizzare i follower

Spesso al centro della critica e da tempo protagonista dei social, Aurora Ramazzotti, come già successo in passato, ha utilizzato il suo profilo Instagram a scopo istituzionale. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha raccontato nelle sue storie una cosa grave che sta succedendo del Mondo, al fine di informare e sensibilizzare i suoi fan, ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Potrebbe interessarti anche:

Aurora Ramazzotti, la situazione preoccupante che allarma i fan: il tentativo di sensibilizzazione

Aurora, reginetta dei social con scatti e video a metà tra il romantico, il divertente e il piccante, si è fatta portavoce di una grave situazione che sta vivendo il Pianeta. All’interno del suo profilo Instagram, attraverso una raccolta di storie, ha voluto lanciare un segnale forte e chiaro in merito alla Siberia che brucia ormai da giorni. Circa 4,3 milioni di ettari di foresta hanno preso fuoco in queste ore e l’ecosistema sembrerebbe fortemente a rischio. La figlia di Eros e Michelle, che già in passato ha utilizzato canali social per sensibilizzare i suoi fan, anche stavolta ha voluto fare un tentativo. Dopo aver informato i follower circa la gravissima situazione, con una serie di link in swipe up e con informazioni dettagliate, Aurora ha invitato i suoi fan a firmare la petizione per dichiarare lo stato di Emergenza. Una situazione quasi sconosciuta ai più, motivo per il quale la piccola Auri ha voluto cogliere l’occasione e utilizzare Instagram per uno scopo diverso dal comune.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social —> clicca qui