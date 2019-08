Barbara D’Urso incontenibile: la foto di qualche anno fa, costume esplosivo. Lo scatto amarcord che nessuno si sarebbe mai aspettato

Quando il tempo passa ma la bellezza rimane invariata, Barba D’Urso ne è l’esempio vivente. La regina di Mediaset, che insieme a Maria De Filippi porta a casa numeri esorbitanti di ascolti, continua ad aggiornare i fan con quella che ormai sembra essere diventata una vera e propria rubrica multimediale. Un calendario dei ricordi, che puntualmente il martedì fa un salto indietro nel tempo, facendo rivivere a sé stessa e ai suoi fan la bellezza della giovinezza, che negli anni non ha fatto altro che sbocciare ulteriormente.

Barbara D’Urso mozzafiato, la bellezza conservata nel tempo in uno scatto che lascia senza fiato

Barbara D’Urso, regina della tv e dei social network, ha da poco ricordato ai suoi follower un momento felice della sua giovinezza. Come tutti i martedì arriva puntuale la rubrica dei ricordi, che vede cacciare dal cassetto uno scatto super sexy che infiamma il web. Ieri, come oggi, le curve della D’Urso sono sempre tra le più famose ed apprezzate dei social. Un bikini corallo, un sorriso smagliante e una posa che accende gli ormoni. Bella come non mai, Barbara si tiene in tema con la stagione e concorre a miss curve social vincendo a mani basse contro la folta concorrenza.

Naturale, spontanea, sensuale: come le bellezze mediterranee che oggi stanno andando perdendosi e rovinandosi dalla chirurgia. Niente da dire, solo un grosso applauso davanti alla meravigliosa armoniosità che il post rievoca, insieme alla sintonia che Barbara ormai da tempo ha instaurato con i suoi fan.

