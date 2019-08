Belen Rodriguez fa aumentare improvvisamente le temperature su Instagram: la vediamo in un massaggio per Stefano, ma il costume è troppo stretto e…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più innamorati e belli, ma soprattutto: sempre in costume. Ce ne sono tante di foto e altrettanti video su Instagram che li ritraggono mentre si coccolano, si accarezzano, si massaggiano, sempre in costume. Al mare o a bordo piscina. Si stanno godendo, come vediamo, un bel momento di relax prima che inizi un nuovo anno lavorativo. Una nuova stagione televisiva, nel loro caso. Sì, perché come abbiamo visto anche dai palinsesti Rai, Stefano De Martino sarà protagonista in varie trasmissioni. Per questo motivo, perché non lasciarsi coccolare un po’ da Belen? D’altronde, l’ultima volta era lui a ‘coccolarla’. Adesso tocca all’argentina.

Belen Rodriguez massaggia Stefano, ma il costume è troppo stretto

Non se ne saranno accorti, Stefano e Belen. La modella argentina era molto concentrata sulle spalle del suo amato ballerino e forse non avrà notato che il costume le stava molto stretto. Questo cosa comporta? Beh, che non tutte le forme siano ben coperte e qualche particolare salti all’occhio dei follower su Instagram.

Insomma, non c’è molto altro da aggiungere ad un’immagine. Le temperature su Instagram sono bollenti e ne sono testimoni i follower di entrambi che, in questi giorni, sicuramente staranno facendo fatica a stare dietro a tutti questi video e queste foto.

Note stonate…

Beh, quelle non mancano quasi mai. Ci sono delle voci su Instagram di persone che continuano a sostenere che tutto (e con tutto si riferiscono al ritorno di fiamma) sia stato studiato a tavolino. Sono delle supposizioni, oppure possiamo classificarli come commenti di haters che, a quanto pare, in un’estate rovente, non trovano di meglio da fare che esprimere giudizi negativi su una coppia ritrovata che si sta godendo il benessere e l’amore della famiglia.