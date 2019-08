Con una fantastica inquadratura dall’alto, Belen Rodriguez infiamma Instagram soprattutto per quel particolare ‘zoom’ proprio lì.

Continua la vacanza da sogno di Belen Rodriguez e di Stefano De Martino. E con essa, continuano anche gli scatti stratosferici della bella argentina. Pochissimi istanti fa, la showgirl ha pubblicato un’Instagram stories davvero da far perdere il fiato. È in bikini. Com’è giusto che sia. E si immortala in una inebriante inquadratura dell’alto. Beh, che dire? Già di per sé, le immagino sono davvero mozzafiato. Eppure, Belen ci aggiunge un tocco in più. Sapete, infatti, cosa fa? Preme il pulsante dello ‘zoom’ su una zona davvero particolare del suo corpo. Che, senza alcun dubbio, avrà fatto girare la testa ai suoi fan. Ecco di cosa parliamo nel particolare.

Belen Rodriguez, lo ‘zoom’ proprio lì infiamma i fan: immagini bollenti su Instagram

Anche oggi l’ha fatto. Anche oggi, 6 agosto, Belen Rodriguez ha infiammato Instagram. Certo, con la sua bellezza basta davvero poco ottenere un risultato del genere. E così, pochi istanti fa, tramite un’Instagram stories, la showgirl argentina ha letteralmente fatto alzare la temperatura ai suoi followers. È ad Ibiza. E, come al solito, vuole mostrarsi ai suoi sostenitori, perché vi assicuriamo che ne sono davvero tantissimi, in un classico momento della sua giornata. Con un bikini di colore marrone chiaro adornato con dei fiorellini bianchi, la showgirl si mostra in tutta la sua bellezza. L’inquadratura dall’alto è la parola chiave di questa Instagram stories davvero da togliere il fiato. Ma non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, la moglie del ballerino napoletana pigia il pulsante del suo smartphone su pulsante dello ‘zoom’. Inquadrando, così, più da vicino la sua scollatura. Inutile dirvi, quindi, della reazione dei suoi fan. Che, sebbene non possa essere mostrata pubblicata, sarà stata senza alcun dubbio davvero incredibile.

