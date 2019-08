Belen Rodriguez, Stefano e Santiago: adesso non sono più soli, la splendida sorpresa durante la vacanza estiva che stanno trascorrendo

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati in vacanza ad Ibiza. Sì, li abbiamo visti tutti in tutta la loro bellezza tra le isole spagnole che offrono dei panorami stupendi ed un mare che difficilmente troviamo altrove. Come è stato sottolineato da diversi siti web, Belen non ha visto sua sorella Cecilia mentre era in vacanza proprio negli stessi posti. Il motivo? Beh, potremmo semplicemente ricercarlo nel fatto che Belen si è appena riconciliata con Stefano e che con loro c’era il piccolo Santiago. Mentre Cecilia ed Ignazio si sono goduti la libertà di essere una coppia senza bambini al seguito. Infatti, abbiamo visto che durante l’estate sono andati a dei concerti e si sono dati alla pazza gioia, tra balli in pubblico ed anche sui tavoli. Insomma, se Belen ha preferito dei posti tranquilli con dei panorami mozzafiato, Cecilia è andata un po’ più alla ricerca del divertimento. Ma ecco che, adesso, nelle storie di Belen, troviamo un altro componente della famiglia Rodriguez De Martino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in vacanza: li raggiunge un componente della famiglia

Se fino ad ora li abbiamo visti al mare, adesso Belen e Stefano si sono trasferiti in piscina. ‘Casita’: così Belen titola una della sue storie Instagram in cui si intravede una bella casetta tutta bianca. Per questo, possiamo immaginare che Belen e Stefano abbiano affittato una casetta con piscina (non sappiamo dove) per trascorrere dei giorni in compagnia di amici e parenti. Infatti, con loro ci sono Martina Menegon, grande amica della showgirl argentina, e Adelaide, sorella di Stefano De Martino. ‘Belu’ le riprende entrambe mentre sono intente a prendere il sole, sdraiate su un lettino a bordo piscina.

Ma non manca la famiglia di Belen nelle storie…

“Coloro che sono stati visti danzare sono stati definiti pazzi da quelli che non sentivano la musica” scrive Belen in una delle sue storie per indirizzare un messaggio alla sua famiglia. Anzi, ai suoi fratelli, in realtà; perché i tag nelle storie riguardano proprio loro: Cecilia e Jeremias Rodriguez. Ecco, non si sono incontrati durante questa vacanza ma possiamo ben vedere che nei pensieri di Belen ci sono sempre i suoi fratellini.