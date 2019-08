Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, amore a gonfie vele: lui la bacia proprio lì, le storie su Instagram diventano ‘hot’ e mandano in delirio i fan.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una coppia molto passionale e innamorata. La loro storia procede a gonfie vele, e i due fanno di tutto per trascorrere insieme più tempo possibile. Le loro foto di coppia infiammano il web, e non mancano momenti anche ‘intimi’ ripresi e pubblicati dai due sui social, per condividere con i fan il loro amore nato in tv, tra le mura del Grande Fratello Vip. Bellissima e sensuale proprio come sua sorella, Cecilia ha un fisico mozzafiato e spesso il suo Ignazio non resiste alla tentazione di baciarla con passione. Proprio come è accaduto nelle ultime stories dell’argentina su Instagram.

Cecilia Roodriguez, i baci di Ignazio proprio lì infiammano Instagram: storie ‘hot’ per la coppia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si amano ancora alla follia, dopo quasi un anno dall’inizio della loro chiacchieratissima relazione. Uniti e complici come il primo giorno, i due non mancano di condividere con i fan momenti di coppia che diventano talvolta ‘hot’. Ed è proprio quello che è successo nelle ultime stories dell’argentina, che si trova in vacanza con la sua famiglia e Ignazio, con il quale riesce comunque a ritagliarsi qualche momento di intimità.

Soli in camera per un momento di relax in compagnia del loro cagnolino, i due hanno fatto delle stories ‘bollenti’ su Instagram. Cecilia indossa un bikini che mette in evidenza il suo generoso e sensuale decolleté. Ignazio non resiste e le dà una serie di baci sul seno, prima di appoggiarsi con la testa sulla sua fidanzata, che nel frattempo è intenta a ‘parlare’ con le sue fan e dispensare consigli su come curare la pelle. I baci ‘hot’ di Ignazio però distraggono la bella argentina e di sicuro anche tutti quelli che stavano provando ad ascoltare i consigli di Chechu!

