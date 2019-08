Chi è Dakota Johnson: l’ex (o attuale) fidanzata di Chris Martin

Dakota Johnson, fidanzato, età e carriera: cosa sapere sul’ex fidanzata di Chris Martin con cui, forse, c’è un ritorno di fiamma.

In questi giorni ne stanno parlando tutti: Dakota Johnson e Chris Martin,cantante dei Coldplay, probabilmente stanno vivendo un ritorno di fiamma. La notizia fa ben sperare i fan, ma soprattutto ci si chiede chi è in realtà Dakota Johnson, perché se ne è sempre sentito parlare in qualità di compagna del cantante e probabilmente sappiamo poco di lei. Conosciamola meglio.

Chi è e cosa sapere su Dakota Johnson

Classe 1989 è un’attrice e modella statunitense che ha debuttato nel mondo del cinema quando aveva solo 9 anni insieme alla mamma che è niente popò di meno che Melanie Griffith nella commedia Pazzi in Alabama. La bellezza di Dakota Johnson è evidente tanto che nel 2006 ha ricevuto il titolo di Miss Golden Globe e dopo aver studiato e approfondito il mondo della recitazione decide di recitare nel film The Social Network, Need for Speed, 21 Jump Street… Dopo però ha vestito i panni di Anastasia nel film Cinquanta sfumature di grigio e da quel momento Dakota Johnson ottiene veramente il successo. La sua carriera ha avuto una vera e propria spinta in salita con un lavoro anche accanto a Johnny Depp nel film Black Mass l’ultimo Gangster ed è tra le protagoniste del film The bigger Splash con Luca Guadagnino. Nel 2016 fa parte anche delle film comico Single Ma Non Troppo, nel 2017 viene scelto da Gucci come testimonial della sua nuova fragranza di profumi e da Intimissimi e 2018 torna ad interpretare Anastasia nell’ultimo capitolo della saga Cinquanta sfumature di Rosso e collabora nuovamente con Guadagnino per il remake di Suspiria. Per quanto riguarda la sua vita privata, come abbiamo detto, la modella e attrice è stata legata a Chris Martin e attualmente, dopo un periodo lontani, pare che tra i due ci sia un bel ritorno di fiamma.

Per ulteriori curiosità sui personaggi famosi del mondo dello spettacolo —>CLICCA QUI