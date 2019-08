Vite al Limite, Dottor Nowzaradan: chi è, vita privata, figli e moglie

Younan Nowzaradan: cosa sapere sulla vita privata del chirurgo di Vite al Limite.

Vite al Limite è un reality show statunitense, ma trasmesso anche in Italia da Real Time che racconta un anno di vita di persone obese che decidono di sottoporsi all’intervento di bypass gastrico con la supervisione del dottor Nowzaradan diventato ormai un vero e proprio simbolo della lotta all’obesità. Secondo quanto si legge on-line pare che tutti i pazienti che vediamo nella serie sono ancora in vita nonostante i problemi connessi all’obesità mentre quelli che purtroppo non ce l’hanno fatta sono essenzialmente sei. In questi giorni sto andando in onda Vite al Limite e Poi, trasmesso sempre in Italia da Real Time che racconta proprio di come la vita dei pazienti è andata avanti dopo essere stati sottoposti a un bypass gastrico.

Chi è cosa sapere sulla vita privata del Dottor Nowzaradan

Il Dottor Younan Nowzaradan che è poi il protagonista di questa serie TV è un chirurgo specialista in chirurgia vascolare e bariatrica, conosciuto anche come dottor Now ed è un chirurgo a tutti gli effetti che lavora negli Stati Uniti. La vita privata del dottor Nowzaradan è piuttosto particolare e non tutti la conoscono visto che è molto molto riservato. È stato sposato ad esempio: alle sue spalle c’è un matrimonio finito dopo 27 anni d’amore e tre figli. L’ex moglie si chiama Dolores e i due hanno divorziati nel 2002. Il figlio, Jonathan Nowzaradan lavora insieme al padre ed è il tra i registi della serie Vite al Limite. Il dottor Nowzaradan lavora a Houston in Texas nella unità Obesity Surgery dove ovviamente lo vediamo all’opera con i pazienti obesi nella serie tv. Il dottor Nowzaradan è considerato uno dei pionieri della laparoscopia ed è uno dei veri e propri luminari proprio in tema di obesità e autore del libro Last Chance to live, dove racconta quello che ha visto in sala operatoria e su Instagram è una vera e propria Star. Lo seguite anche voi?

