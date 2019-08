Netflix, nuove uscite agosto: serie tv e film da non perdere

Agosto, le nuove uscite di Netflix sia di serie tv e di telefilm da non perdere: le migliori.

La piattaforma di film e telefilm online streaming Netflix è pronta a regalare tante belle novità ai suoi abbonati per il mese di agosto. Sono infatti in procinto di arrivare tantissimi nuovi film e nuove serie TV, seconde, terze e quarte stagioni di telefilm che hanno tenuto incollati allo schermo i telespettatori per diverso tempo insomma. Netflix come prima cosa intanto annunciato che è stata cancellata alla serie tv The OA ma ci sono invecealcuni grandi titoli che torneranno: dopo aver visto il ritorno di Stranger Things, Orange is the new Black, la casa di carta e Dark le nuove stagioni in arrivo ad agosto sono diverse.

Serie tv e Film Netflix cosa vedere ad agosto

Ad agosto potremo vedere Mindhunter 2 perché dopo due anni finalmente è tornata su Netflix la serie TV che racconta l’approfondimento delle mente dei serial killer più spietati degli Stati Uniti. Ci avvicineremo al mondo di Charles Manson e agli assassini di Atlanta che hanno agito negli anni ’70. Arriva poi anche la terza stagione di Dear White People basata sull’omonimo film che racconta quanto accade intorno all’università dei protagonisti tramite un programma radiofonico. Torna poi anche Glow 3 che racconta delle wrestler più glamour di tutto l’universo seriale: Ruth insieme alle sue compagne si spostano a Las Vegas per regalarci qualche novità. Arriva la terza stagione di The reason Why che racconta sempre della morte di Hannah Baker. Sul fronte dei film invece che arrivano ad agosto troviamo Marie Antoinette, un film che ha come protagonista Kirsten Dunst che racconta l’ascesa della giovane regina. Potremmo poi vedere Collateral un’action movie con protagonista Tom Cruise e Jamie Foxx che racconta di questo spietato sicario. Dal 26 agosto arriva Coco, il cartone animato della Disney che racconta di Michele, ragazzino messicano che vuole diventare musicista.

