Francesco Monte a Tale e Quale Show: ecco cosa ne pensa il conduttore Carlo Conti. Sarà contendo di averlo nel cast del suo programma?

Tra le conferme del palinsesto Rai della nuova stagione non manca Tale e Quale Show. Il varietà condotto da Carlo Conti è da anni un grande successo per Rai Uno. Tra i concorrenti che quest’anno si metteranno in gioco a suon di imitazioni c’è anche lui, Francesco Monte, seguitissimo sul web sin dalla sua prima apparizione in tv a Uomini e Donne. Un modo per attirare un pubblico giovane. Ma cosa ne pensa il padrone di casa Carlo Conti sulla presenza di Monte nel suo show? Ecco cosa ha raccontato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Potrebbe interessarti anche:

Francesco Monte a Tale e Quale Show: Carlo Conti crede nel suo talento

Una nuova edizione di Tale e Quale Show inizierà a settembre. Nuove imitazioni, impreziosite dallo straordinario lavoro dei truccatori, ci terranno compagnia anche nel prossimo autunno. Nel cast di quest’anno ci sarà anche lui, Francesco Monte. L’ex tronista di Uomini e Donne ha da poco ufficializzato la sua nuova relazione con la modella Isabella De Candia. Ma dopo tanto gossip e reality show, per Francesco arriva l’occasione di mostrare anche qualcosa in più. Carlo Conti crede molto in lui: “Francesco sarà protagonista di un talent e per la prima volta potrà mostrare il suo talento, perché ne ha“. Il conduttore sottolinea come finora Monte sia stato conosciuto soprattutto per la sua bellezza. Ma finalmente con Tale e Quale Show arriva l’occasione per dimostrare quello che sa fare. E voi, siete curiosi di veder Monte nei panni di imitatore? Non ci resta che attendere la nuova edizione di Tale e Quale Show! Stay tuned!