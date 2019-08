Giulia De Lellis ha svelato un nuovo retroscena sul suo libro: in particolare, l’influencer si concentra su come ha conosciuto Stella, ecco nel dettaglio.

Continua a svelare qualche piccolo aneddoto e retroscena del suo libro, Giulia De Lellis. “Le corna stanno bene su tutto, ma stavo meglio senza”, questo è il titolo del nuovo progetto lavorativo della romana, sarà messo in vendita dal 17 settembre 2019. Proprio per questo, quindi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non può raccontare tutto. Non può sbilanciarsi, insomma. Ma soltanto raccontare qualcosa per somme righe. E così, se la settimana scorsa Giulia ha raccontato com’è nata l’idea di scrivere un libro o, perlomeno, come ha scelto di mettere a nudo i suoi sentimenti, pochissime ore fa, invece, ha raccontato come ha conosciuto Stella, l’autrice del suo libro, e che rapporti ha avuto con lei.

Giulia De Lellis, nuovo retroscena sul libro: “Così ho conosciuto Stella”

Il titolo del libro è abbastanza chiaro. E, tra l’altro, è stato spiegato dalla diretta interessata durante il promo di questo nuovo progetto lavorativo. “Il 18 aprile ho scoperto di avere le corna”, esclama Giulia De Lellis nel video di presentazione. Ebbene. Cosa si sa di più? Beh, ovviamente, per adesso nient’altro. La romana, infatti, non può svelare nulla. Eppure, poche ore fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato come ha incontrato Stella, colei che ha messo su carta il racconto, i pensieri di Giulia. La romana racconta, tramite alcune Instagram stories, di aver incontrato la donna in questione tramite la casa editoriale che le ha proposto tale progetto. E di aver avuto con lei, sin da subito, un vero e proprio ‘colpo di fulmine’. Raccontare una vicenda personale che, tra l’altro, l’ha traumatizzata, non è affatto facile. Eppure, Giulia con Stella ci è riuscita alla grande. Per nove mesi, continua la romana, la scrittrice è stato il suo ‘diario segreto’. A cui, ovviamente, ha confidato e raccontato di tutto.

