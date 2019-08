Guendalina Canessa pubblica una foto ‘scandalo’ su Instagram: completamente nuda in piscina, si vede tutto, lo scatto riceve innumerevoli critiche e attacchi dai followers.

Guendalina Canessa è sicuramente un personaggio stravagante e sempre originale. Mamma bellissima e molto sensuale, Guendalina è super attenta alla sua forma fisica, che cura con continui allenamenti in palestra, col risultato di un corpo davvero mozzafiato. Sempre attivissima sui social, la Canessa ama condividere il suo quotidiano su Instagram, dove impazzano le sue foto, anche ‘hot’. Provocante e provocatrice, stavolta Guendalina l’ha fatta grossa: foto ‘scandalosa’ pubblicata sul suo profilo, gli haters la massacrano di attacchi.

Guendalina Canessa, ecco la foto ‘scandalo’ che ha scatenato gli attacchi su Instagram

Guendalina Canessa è sempre molto attiva sul web e condivide tanto del suo privato sui social. Il suo profilo Instagram impazza di scatti anche piuttosto ‘hot’, perché Guenda ha un corpo mozzafiato e non ha paura di mostrarlo a chi la segue. Stavolta, però, l’ex gieffina sembra aver superato i limiti, almeno secondo alcuni dei suoi followers. L’ultima foto pubblicata su Instagram è stata considerata ‘scandalosa’ da molti dei suoi fan, che l’hanno duramente e pesantemente criticata, toccando un tasto molto delicato, quello del suo ruolo di mamma. Ecco la foto ‘incriminata’.

‘Ciao mamma, guarda come mi diverto’, scrive Guendalina nella didascalia dello scatto, che la vede completamente nuda in una piscina in Sardegna in compagnia di un amico, altrettanto nudo. Il lato B della Canessa è evidente e il seno è appena coperto dalle sua braccia. Idem per il suo accompagnatore, che mostra con fierezza il suo sedere nudo. I due sono appoggiati al bordo della piscina leggermente inclinati in avanti, e la posa è a dir poco ‘bollente’. Ma se ci sono commenti di colleghi e fan che si complimentano per il lato B da urlo di Guendalina, altrettanti sono gli attacchi e le critiche ricevute dalla toscana, tacciata di essere una cattiva madre e un esempio negativo per sua figlia. Accuse davvero gravi, a cui Guenda ha preferito non rispondere, almeno per ora.

