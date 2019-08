Ilary Blasi ha fatto una vera e propria pazzia: dà il numero privato ai followers su Instagram, il telefono diventa rovente, arrivano chiamate di continuo.

Ilary Blasi è sempre stata una donna particolarmente riservata rispetto al suo privato. Famosa e bellissima, così come le sue colleghe ama pubblicare scatti e video del suo quotidiano sui social, senza mai raccontare però più del dovuto. Il suo profilo Instagram è pieno di foto e video di allenamento, spesso anche molto sexy, nonché di qualche scatto di coppia col marito Francesco Totti, o con la famiglia al completo, ma mai un dettaglio di troppo sulla sua sfera strettamente personale. Ma indovinate un po’ cosa è successo ora? La conduttrice ha fatto una vera e propria pazzia, rendendo pubblica una cosa molto privata: ecco cosa ha combinato.

Ilary Blasi, ecco il numero privato che ha reso pubblico su Instagram: le chiamate ricevute non si contano

Ilary Blasi è un personaggio davvero particolare. Dotata di grande ironia e soprattutto autoironia, la moglie di Francesco Totti è simpatica e scherzosa e non manca di regalare al suo pubblico divertenti siparietti, in tv come sui social. Impossibile dimenticare le sue simpatiche battute sui ragazzi durante la finale di Amici, in cui era giudice speciale con le colleghe Silvia Toffanin, Alessia Marcuzzi e Michelle Hunzinker. Indimenticabile anche il siparietto di qualche giorno fa, pubblicato prontamente su Instagram e diventato subito virale, quando Ilary ha invitato in barca un paparazzo che la stava fotografando, offrendogli addirittura il pranzo. Insomma, lady Totti è una che si diverte e fa divertire.

L’ultima trovata della conduttrice è stata davvero una piccola pazzia: Ilary ha scherzato con un vecchietto di nome Bortolo, annunciando ai followers che per qualsiasi problema avrebbero potuto chiamarlo, e lo ha invitato a dare ai fan il suo numero di cellulare. Da morir dal ridere il siparietto con l’anziano signore, che ha prima specificato di non poter andare in giro per le case a fare ‘lavori’, e ha poi ingenuamente dettato il suo numero privato, rendendosi disponibile ad aiutare telefonicamente le persone. Una trovata davvero divertente, che ha scatenato i followers della Blasi.

Immediate infatti sono arrivate numerosissime chiamate al povero Bortolo, il quale si è trovato a dover rispondere a tantissime persone che avevano preso il suo numero da Instagram e hanno cominciato a telefonargli, anche solo per gioco. Sicuramente al signor Bortolo non mancherà la compagnia, almeno per le prossime ore, fino a che le storie pubblicate da Ilary si cancelleranno e anche questo divertente ‘scherzo’ finirà nel dimenticatoio. Nel frattempo, la conduttrice e il suo anziano amico, si sono divertiti un po’.

