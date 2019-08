Instagram e Whatsapp, novità in arrivo: ecco come si chiameranno

Instagram e Whatsapp, novità in arrivo per due delle app più utilizzate: ecco quale sarà il loro nome.

Non c’è smartphone che non contenga queste applicazioni. Ammettiamolo, Instagram e Whatsapp fanno ormai parte della vita di gran parte di noi. Se Instagram è il social preferito per la condivisione di foto e video, è attraverso Whatsapp che la maggior parte degli utenti ama messaggiare, in maniere semplice e veloce. Ma entrambi cambieranno presto nome. Lo ha deciso Mark Zuckerberg, per un motivo per preciso: ricordare a tutti che sa Instagram che Whatsapp appartengono al ‘padre’ di tutti i social, ovvero Facebook. Scopriamo le novità in arrivo.

Instagram e Whatsapp, novità in arrivo: le cambieranno nome

Instagram e Whatsapp cambieranno presto nome. Parola di Mark Zuckerberg. Secondo quanto riportato da The Information, Instagram e Whatsapp rivoluzioneranno il loro nome e si chiameranno Instagram from Facebook e Whatsapp from Facebook. Un modo per sottolineare e ricordare come il successo delle due app deriva dal colosso Facebook. “Vogliamo che sia più chiaro a tutti che i prodotti e i servizi sono parte di Facebook“, è questo l’obiettivo di Zuckerberg, trapelato attraverso alcuni portavoce della sua azienda. Ma in cosa consisterà il cambiamento? Ebbene, stando alle prime indiscrezioni, sia Instagram che Whatsapp continueranno a conservare il loro nome d’origine sia sulla homescreen che nella tendina dove appaiono le notifiche e le anteprime. Il nuovo nome con la dicitura ‘from Facebook’ comparirà nello splash screen, ossia nella schermata di caricamento per l’apertura delle app. Amici della tecnologia, pronti per questa novità?