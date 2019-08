Giulia e Silvia Provvedi in abito a rete trasparente: look ‘hot’ per le Donatella, i fan impazziscono dopo l’ultimo scatto postato dalle sorelle.

Sono le sorelle più famose della tv. Le abbiamo viste per la prima volta ad X Factor ma, ormai, Giulia e Silvia Provvedi possono contare su una vasta schiera di fan. Sempre simpatiche e solari, le Donatella hanno conquistato davvero tutti. Ma è anche merito della loro bellezza. Che le gemelle amano mettere in mostra sui loro social. Non mancano scatti ‘hot’ nel profilo in comune delle Donatella. Come l’ultima foto postata qualche ora fa. I fan sono impazziti per il look delle sorelle Provvedi. Diamo un’occhiata.

Potrebbe interessarti anche:

Giulia e Silvia Provvedi hot in abito a rete trasparente: le Donatella mandano in tilt Instagram

Unite come solo due sorelle gemelle sanno essere, le Donatella si sono mostrate insieme ancora una volta sul loro profilo Instagram. Ad attirare l’attenzione dei fan, nell’ultima foto postata dalle Provvedi, è stato il look scelto dalle sorelle. Non proprio la prima cosa che trovi nell’armadio. Il risultato è assolutamente ‘hot’. Diamo un’occhiata allo scatto:

Ebbene sì, Giulia e Silvia Provvedi hanno deciso di non voler passare proprio inosservato. Abito a rete trasparente e luccicante per entrambe. Cambia qualche dettaglio, manica lunga e colore, ma il risultato è lo stesso: le Donatella sono davvero sexy! E lo scatto, come sempre quando si tratta delle Provvedi, ha ottenuto il pieno di like e commenti in pochissimo tempo. Che dire, le gemelline Provvedi sanno sempre come attirare l’attenzione!