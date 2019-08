C’è in atto un ritorno di fiamma tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi? Spunta, a tal proposito, una clamorosa segnalazione.

A distanza di un mese dalla loro rottura, c’è un ritorno di fiamma tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi? Ovviamente, non lo sappiamo con certezza. Eppure, stando a quanto trapelato da una segnalazione riportata dal blog IsaeChia, sembra che i due giovani ragazzi siano sulla buona strada. Ma procediamo con ordine. Era l’undici luglio scorso quando l’ex madre natura di Ciao Darwin, con un’Instagram stories, ha annunciato la rottura dal cantante del duo Benji e Fede. Il loro addio è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno perché, fino a pochi giorni prima, i due apparivano davvero felici insieme. Ebbene. Stando, però, a quanto trapelato sui social, sembra che tra i due ci sia qualcosa di irrisolto.

Potrebbe interessarti anche:

Paola e Fede, ritorno di fiamma? Ecco cosa è stato ‘scoperto’

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo di un ipotetico ritorno di fiamma tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Già qualche settimana fa, infatti, i fan della coppia avevano notato una particolare maglia, indossata in una delle foto dell’ex madre natura, che sembra essere del cantante. Ebbene. Nonostante nessuno dei due si sia espresso al riguardo, sul blog di IsaeChia è spuntata una nuova segnalazione. Stando, infatti, a quanto riportato, i due giovani ragazzi sarebbero stati avvistati in un ristorante insieme. Cosa ci ‘nascondono’, quindi? C’è davvero aria di riavvicinamento tra di loro? Ovviamente, per il momento non sappiamo nulla con certezza, come dicevamo precedentemente. Perché, per adesso, si tratta di ‘avvistamenti’. E, tantomeno, i diretti interessati si esprimono sulla questione. Voi cosa credete, invece? Dato il loro profondo amore, Paola e Fede ci stanno riprovando? Chi lo sa. Vi aggiorneremo!

Per ulteriori news su Paola e Federico –> clicca qui