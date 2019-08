Rosa Perrotta, duro sfogo su Instagram: “Ecco perché non mostro mio figlio sui social”. L’ex tronista spiega i motivi della sua scelta.

È il periodo più bello nella vita di una donna. E lo è anche per Rosa Perrotta. L’ex tronista di Uomini e Donne è appena diventata mamma del suo piccolo Domenico, nato dalla relazione con Pietro Tartaglione. Una gioia immensa, che Rosa ha condiviso con i suoi affezionati fan sui social. Ma nonostante avesse dichiarato che il suo Dodo diventerà un baby social, qualche ora fa Rosa si è lasciata andare a un lungo sfogo su Instagram. Una serie di stories in cui ha spiegato perché non ha ancora mostrato il bambino sui social. Scopriamo insieme il motivo.

Rosa Perrotta: “Non mostro mio figlio sui social per paura degli haters”

Si chiama Domenico Tartaglione, ma per tutti è già il piccolo Dodo. Rosa e Pietro formano una delle coppie più belle e amate tra quelle nate nello studio di Uomini e Donne. E la notizia della nascita del loro primo figlio ha fatto impazzire i loro fan. Ma, si sa, sui social esistono anche gli ‘haters‘, i ‘nemici’ dei vip. Ed è proprio per la paura dei commenti eccessivamente negativi che Rosa non ha ancora mostrato il suo piccolo sui social. La ragazza spiega come avrebbe voglia di condividere Dodo con i tantissimi fan che le vogliono bene, ma è spaventata. “Ho sempre affrontato con menefreghismo gli haters che attaccavano me o Pietro, ma l’idea che qualcuno potrebbe attaccare e utilizzare il mio bambino per ferire me o Pietro mi manda in bestia”. Rosa spiega che la cattiveria di alcune persone rovina un mezzo che potrebbe essere, invece, utile per diffondere amore. L’ex tronista preferisce per ora tenere il suo piccolo lontano dal ‘mondo social’ e da eventuali commenti ed energie negative. Siete d’accordo con la sua scelta?