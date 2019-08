A pochi mesi dall’inizio di Temptation Island Vip, spunta il nome di un’altra probabile coppia che potrebbe parteciparvi, ecco di chi parliamo.

Manca davvero poco all’inizio di questa seconda e strabiliante edizione di Temptation Island Vip 2019. Sebbene sia stata confermata la conduzione di Alessia Marcuzzi, si sa davvero ben poco delle coppie che vi prenderanno parte. Il ‘toto-nomi’ è iniziato da un pezzo, bisogna ammetterlo. Eppure, tutte quelle coppie che avevano tutte le carte in regole per parteciparvi, a quanto pare, non sono state prese in considerazione. Parliamo di Francesca De André e Gennaro Lillio, Kikò Nalli ed Ambra Lombardo e tante altre. Insomma, chi vi parteciperà, quindi? Stando a quanto trapelato dal web, pochissime ore fa, è spuntata un’indiscrezione davvero pazzesco. Secondo cui sarebbe stato svelato il nome di un’altra probabile coppia. Di chi parliamo? Ve lo diciamo subito.

Temptation Island Vip, svelato il nome di un’altra probabile coppia

In un nostro recente articolo, vi avevamo svelato il nome di due coppie di Temptation Island Vip 2019. Secondo quanto scritto da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Nathaly Caldonazzo insieme al suo compagno Andrea e Alex Belli insieme a Delia Duran, avrebbero dovuto prendere parte. Se, però, la partecipazione della prima coppia sembra essere, ormai, confermata. Differente, invece, è la situazione per quanto riguarda l’attore di Centovetrine. Perché, a quanto pare, la coppia è stata ‘scartata’ perché fidanzata da tropo poco tempo. Ebbene. Chi vi parteciperà, quindi? Come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, è spuntato il nome di un’altra coppia che, molto probabilmente, potrà prenderne parte. Stando a quanto riportato dal VicolodelleNews, a partecipare al programma potrebbero essere Franco Oppini, figlio di Alba Parietti, e la sua compagna Cristina. Ovviamente, per il momento, è ancora tutto in ‘forse’. Parliamo infatti, di indiscrezioni, supposizioni. A voi farebbe piacere vedere il figlio d’arte e la sua compagna in queste nuove vesti?

