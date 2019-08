Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la notizia tanto attesa è arrivata attraverso Instagram nelle ultime ore.

È indiscutibilmente la mete preferita dei vip in estate. Insieme alla vicina Formentera, Ibiza è il luogo in cui ogni anno si ritrovano i personaggi più in vista del mondo dello spettacolo. In questi giorni, sulla ‘isla bonita’, si trovano anche loro, Belen e Cecilia Rodriguez. Ma un curioso aneddoto aveva colpito i fan: nonostante le due sorelle si trovassero nello stesso posto, non si sono mai incontrate, né mostrate insieme sui social. Questo fino a qualche ora fa, però, quando finalmente Belen si è ricongiunta a Cechu e al resto della famiglia. Il tutto immortalato su Instagram. Diamo un’occhiata.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la famiglia si riunisce

Belen sta trascorrendo le sue vacanze a Ibiza, in compagnia di suo marito Stefano De Martino e del loro piccolo Santiago. Una vacanza, quella di quest’anno, in cui l’argentina ha scelto di stare lontana dalla vita mondana, per dedicare più tempo possibile al suo maritino. Ma lo strano ‘isolamento’ di Belen ha insospettito alcuni. E non sono mancate voci di un probabile litigio con Cecilia, con la quale Belen e Stefano non si sono incontrati, nonostante fosse anche lei a Ibiza con Ignazio. Ma tutti i pettegolezzi degli ultimi giorni sono stati spazzati via in un attimo. Ci ha pensato Veronica Cozzani, la mamma delle Rodriguez, con una foto che testimonia la reunion della famiglia al completo. Date un’occhiata:

Non ci manca davvero nessuno! Oltre a Cecila, al tavolo appare anche Jeremias con la sua Soleil. E anche Checu ha voluto regalare ai suoi followers un momento con i suoi fratelli. “Non c’è due senza tre”, ha scritto nelle stories, mostrandosi prima solo con Belen, e poi con Jeremias. Eccoli insieme:

Insomma, al bando le chiacchiere: i Rodriguez sono più uniti che mai!