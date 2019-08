Chiara Ferragni si stende in barca: l’inquadratura è troppo ‘bollente’

Chiara Ferragni si stende in barca mentre ammira il panorama: l’inquadratura della foto che ha postato è troppo ‘bollente’

Chiara Ferragni e Fedez si stanno godendo le loro vacanze estive tra uno scatto e l’altro da postare su Instagram. Negli ultimi giorni sono ‘sbarcati’ alle Baleari con al seguito il figlioletto Leone, da cui, va sottolineato, non si sono mai staccati fino ad ora. Tramonti stupendi, coccole, baci ed anche i momenti ‘scherzosi’ a cui ci hanno abituati. Sì, perché per chi non lo sapesse, i Ferragnez sono una coppia che ama prendersi in giro. E lo fanno spesso, anche sotto gli occhi del vastissimo pubblico di follower che hanno su Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Chiara Ferragni e l’inquadratura ‘bollente’

Sappiamo bene che entrambi, Ferragni e Fedez, sono sempre alla ricerca dello scatto perfetto. Ce ne sono di momenti da immortalare in casa Ferragnez, soprattutto quando poi si è in vacanza con dei panorami stupendi come quelli offerti dalle isole Baleari. Ma non ci sono solo panorami nelle foto che pubblicano su Instagram. Tra uno scatto e l’altro, spunta anche qualche inquadratura dal ‘retro’ un po’ più ‘bollente’ delle altre.

Chiara è lì che si gode il panorama, ma la foto ha come ‘oggetto’ qualcos’altro. L’inquadratura riprende in primo piano il lato B della Ferragni. E, come al solito, non mancano le critiche.

Le critiche che non mancano mai tra 3, 2, 1…

Adesso, ormai, è così scontato che arrivino critiche a Fedez o a Chiara Ferragni per una o un’altra foto che i follower quasi si divertono nel leggerli. Questo commento ci fa intendere, in particolare, quello che succede quando un personaggio famoso come loro pubblica una foto del genere:

In effetti, ci sono sempre tantissimi haters sul profilo di Chiara e Fedez che insistono continuamente sul fatto che dei genitori non dovrebbero comportarsi così e quant’altro. Ma, come vediamo, in tanti capiscono che si tratta soltanto di commenti di persone che, magari, non hanno nient’altro da fare e che quindi si divertono a puntare il dito contro uno o un altro, senza neanche troppe distinzioni.