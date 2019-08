Ezio Greggio e Romina: incidente ad Ibiza, il gesto ai paparazzi

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico hanno avuto un incidente ad Ibiza: c’erano dei paparazzi nei paraggi e lo showman gli ha rivolto qualche gesto ‘eloquente’.

Ezio Greggio è in vacanza ad Ibiza con la sua compagna, Romina Pierdomenico. Come lui stesso ha spiegato in un post su Instagram, hanno avuto un piccolo incidente: un impatto tra la loro auto e la Jeep che gli stava davanti. Niente di grave. Tutto molto ‘leggero’. Ezio Greggio, tuttavia, ha voluto sottolineare quanto accaduto perché non ha apprezzato molto il comportamento di alcuni paparazzi che li stavano seguendo.

Ezio Greggio, incidente con Romina a Ibiza: cosa è successo

Come leggiamo nel post su Instagram, Ezio Greggio ha avuto un piccolo incidente. Niente di grave. Sono andati in ospedale per i controlli e la sua Romina ha avuto un piccolo ‘trauma’ al collo.

“Come al solito eravamo inseguiti da 3-4 paparazzi, potevano almeno venire vicino e chiedere come stava”. Evidentemente, Greggio è rimasto male per il comportamento dei paparazzi che hanno scattato foto senza avvicinarsi per chiedere se fosse successo qualcosa di grave o meno.

“Li ringrazio. A quel punto gli ho augurato ogni bene con gesti eloquenti”: scrive anche questo Ezio Greggio. Ha voluto comunque sottolineare di aver risposto con qualche gesto al comportamento dei paparazzi che proprio non gli è andato giù. Ma come sta adesso Romina? Beh, stando a quanto si legge, ha subito solo un mini trauma al collo. Niente di grave. Speriamo che le vacanze di entrambi procedano nel migliore dei modi e senza altri imprevisti del genere.

Un amore a gonfie vele

A gonfie vele, sì. Romina Pierdomenico, 26enne abruzzese, l’ha accompagnato anche nell’avventura de La sai l’ultima, programma che ha riscosso un grandissimo successo sulle reti Mediaset in questi giorni d’estate. Tutto procede nel migliore dei modi. Tra Ezio e Romina c’è un grande amore e tutto va a gonfie vele.

