Fatto in casa per voi Real Time: tutto sulla food blogger Benedetta Rossi

Fatto in casa per voi Real Time: tutto sulla foodblogger Benedetta Rossi fondatrice della pagina Youtube Fatto in casa da Benedetta

Fatto in casa per voi è un format televisivo con protagonista Benedetta Rossi che si rivolge direttamente al pubblico, raccontando le sue ricette in prima persona, aggiungendo aneddoti, curiosità, storie di famiglia e utili trucchetti per rendere semplici le preparazioni delle ricette.

Ma chi è Benedetta Rossi? Andiamo a conoscere meglio

Benedetta Rossi è una food blogger nata a Porto San Giorgio, nelle Marche. Classe 72, ha lavorato come aiuto cuoca in un agriturismo di famiglia e anche come cameriera. Fino a che non ha aperto il blog “Fatto in casa da Benedetta”.

Benedetta ha una community di oltre 6.000.000 di fan. Si tratta del famoso e simpatico format “Fatto in casa Da Benedetta” avvicina, affeziona e fidelizza sempre di più il pubblico. Il suo canale Youtube, supera 1 milione di iscritti. Instagram 1,3 milioni e Facebook 4.5 milioni.

La fondatrice Benedetta si filma mentre prepara ricette diventando una vera e propria fashion blogger, punto di riferimento di tantissime donne in Italia. Il suo modo di porsi e la sua spontaneità hanno conquistato il popolo del web ma anche il piccolo schermo con il programma “Fatto in casa per voi“.

La particolarità della Youtuber e fashion blogger è che coltiva lei stessa i prodotti che usa nelle sue ricette, in un suo orto. Benedetta Rossi è sposata con Marco. I due vivono con il loro animale domestico.