Federica Carta in bikini da urlo: foto bollente su Instagram

Instagram, Federica Carta immortalata in bikini fa impazzire tutti i suoi fan.

Abbiamo sempre visto e considerato Federica Carta come una ragazzina dalla voce stupenda nata dal mondo di Amici di Maria De Filippi. Eppure Federica carta ormai è una donna a tutti gli effetti e le sue foto in costume da bagno fanno letteralmente impazzire i fan.

Federica Carta Instagram: la foto in cosume

La bellissima Federica infatti ha da poco pubblicato uno scatto a su Instagram dove per parlare delle nuove canzoni in arrivo, ironizza sul fatto che fare foto in costume aiuta a convincersi di essere in vacanza anche quando ci si trova invece nel giardino di un hotel nella città in cui deve suonare. Federica quindi si mostra con questo mini bikini nero molto scollato che lascia intravedere molto del suo lato A che appunto non avevamo neanche preso in considerazione perché Federica si è sempre posta come la ragazza della porta accanto. Ma del resto classe 1999 nata il 10 gennaio Federica è una donna e visti i grandissimi successi ottenuti non si fa fatica a guardare a lei come una donna.

La carriera di Federica Carta

Raggiunge il successo quando a 17 anni entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi e arriva al serale con la squadra blu capitanata da Elisa che scrive insieme a Federica Abbate il singolo intitolato Dopo Tutto. Arriva terza alla fine del programma, dopo Andreas Muller e Riccardo Marcuzzo. Federica Carta pubblica un album d’esordio chiamato proprio Federica prodotto da Andrea Rigonat che è anche il marito e produttore di Elisa stessa. Il successo poi arriva duettando con il rapper Shade nel singolo Irraggiungibile e successivamente nel 2019 partecipa al Festival di Sanremo sempre con Shade con il brano Senza Farlo Apposta, ma la sua carriera è costellata anche da altri successi perché apre quattro concerti di Laura Pausini e viene pubblicato anche il singolo Mondovisione un brano che fa parte della film di Paola Cortellesi. Il 15 febbraio 2019 esce il nuovo album di Federica carta, chiamato Popcorn che anticipa il progetto che uscirà dopo l’estate al quale Federica sta lavorando duramente mentre è in in tour

