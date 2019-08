Ilaria Di Bari, tutto sulla nuova fiamma dell’ex concorrente di Temptation Island Vip. Conosciamola meglio.

Manca poco all’inizio della seconda edizione di Temptation Island Vip. Al timone della versione del reality dedicata alle coppie famose ci sarà Alessia Marcuzzi. Come il classico Temptation Island, anche la variante vip ha riscosso tantissimo successo nella sua prima edizione. Dove, tra le coppie, c’era anche quella formate da Valeria Marini e Patrick Baldassari. Niente lieto fine per loro: i due si separarono al termine del programma. Ma il bel Patrick ora ha ritrovato il sorriso al fianco di una nuova donna. Si chiama Ilaria Di Bari e a quanto pare ha davvero rubato il cuore dell’ex della Marini. Conosciamola meglio.

Ilaria Di Bari, tutto sulla nuova fiamma di Patrick Baldassari

Si chiama Ilaria Di Bari la nuova fidanzata di Patrick Baldassari, in coppia con Valeria Marini nella scorsa edizione di Temptation Island Vip. Ilaria ha 25 anni ed è romagnola. Lavora come modella, valletta e ombrellina al Motomondiale. Sono diversi mesi che ormai Ilaria e Patrick fanno coppia fissa. La giovane modella è riuscita a far battere di nuovo il cuore a Patrick dopo la rottura con Valeria Marini, avvenuta al termine del reality di Canale 5. Oggi Patrick, che è diventato nonno da qualche giorno (sua figlia Luna ha dato alla luce il piccolo Tommaso), appare davvero sereno tra le braccia della sua Ilaria. Le foto sui rispettivi profili social lo dimostrano. Ecco un selfie postato dalla bellissima Ilaria qualche giorno fa:

Sorridenti e innamorati, Patrick e Ilaria formano davvero una splendida coppia. Alla quale mandiamo i nostri migliori auguri. W l’amore!