Temptation Island, Katia Fanelli nuova tronista di Uomini e Donne? Lei risponde così. Scopriamo cosa ha raccontato l’ex concorrente del reality.

È stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di Temptation Island. Parliamo di Katia Fanelli, la bionda ‘fotonica’ che ha conquistato tutti con la sua esuberanza e simpatica. Tutti tranne il sui fidanzato Vittorio Collina, che invece ha deciso di lasciarla al termine della loro avventura nel programma. Ma Katia non si dà per vinta, e sembra essere già pronta a voltare pagina. Forse anche in tv…Ce la vedreste la fotonica sul trono di Uomini e Donne? Ebbene, è stata proprio Katia a parlare di questa possibilità. E le sue parole hanno spiazzato tutti.

Katia Fanelli tronista a Uomini e Donne: “Qualcosa c’è nell’aria”

Katia Fanelli nuova tronista di Uomini e Donne? Qualcosa bolle in pentola! Stando a quanto ha dichiarato la concorrente al settimanale Chi, il provino per sedersi sul trono più famoso della tv sarebbe già stato fatto. A Katia non dispiacerebbe affatto ritrovare l’amore in tv. “Credo molto nei programmi dei sentimenti. Come Temptation Island, che mi ha aperto gli occhi e salvato la vita. A Uomini e Donne potrebbe succedermi lo stesso!“. Insomma, la fotonica sarebbe più che pronta a far parte della trasmissione di Maria De Filippi e, a quanto pare, ha già sostenuto il provino per diventare la nuova tronista. Nulla di ufficiale ma come dichiara la stessa Katia ‘qualcosa nell’aria c’è’. In attesa di scoprire se sarà scelta o meno, a voi piacerebbe vedere Katia a Uomini e Donne? Quel che è certo è che il suo sarebbe un trono ‘fotonico’!