Kikò Nalli e Ambra Lombardo, è crisi? Dopo le voci sul loro presunto litigio per il desiderio di lei di rifarsi il seno, l’ex professoressa chiarisce la situazione su Instagram.

Tutti ricordano i baci appassionati tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo durante la famosa diretta del Grande Fratello in cui l’ex professoressa si è dichiarata al suo uomo, cominciando una storia d’amore a distanza, lui dentro la casa e lei già eliminata. Una relazione su cui quasi nessuno scommetteva, compresa la famiglia dell’hair stylist, ma che invece va avanti a gonfie vele. Almeno fino a ora. Si rincorrono infatti le voci di una presunta crisi tra i due, dovuta a un motivo in particolare: ecco la versione di Ambra che chiarisce tutto.

Kikò Nalli in crisi con Ambra Lombardo? Ecco la verità di lei

Kikò Nalli e Ambra Lombardo sembrano davvero tanto innamorati e complici da quando è terminato il Grande Fratello. Ultimamente però le voci su una loro presunta crisi hanno cominciato a girare con insistenza. Secondo i rumors, il motivo sarebbe davvero particolare. Kikò sarebbe contrario all’idea di Ambra di ricorrere a un intervento chirurgico per aumentare il seno di qualche taglia. Una sostanziale differenza di vedute sull’argomento, che li avrebbe inesorabilmente allontanati. Ambra ha scelto di fare chiarezza sulla questione, utilizzando le sue Instagram stories.

L’ex gieffina ha spiegato che Kikò ama le donne con il seno piccolo come lei, ma che l’ha lasciata libera di decidere cosa fare, per un motivo semplice, che spiega nella storia successiva.

L’idea di Ambra, dunque, è chiara. Nessun intervento eccessivo sul suo seno, solo qualche ‘aggiusto’ dopo un problema di salute. La sua intenzione, dunque, non è affatto quella di diventare improvvisamente prosperosa, come spiega nell’ultima story dedicata alla questione.

Nessuna crisi, dunque, tra i due. Almeno non per un motivo così futile, come chiarito ampiamente da Ambra su Instagram.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI