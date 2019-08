Meteo Inverno 2019-2020, l’Italia verrà colpita dal gelo siberiano: i dati pubblicati sul web sono preoccupanti, clima sempre più difficile da gestire.

Quello del clima è sicuramente uno dei temi sociali più delicati e difficili da trattare al momento. Il problema del riscaldamento globale ha cambiato di molto le nostre temperature rispetto al passato, e più si va avanti con gli anni, più il clima cambia e diventa difficile da gestire. Basti pensare all’estate in corso, che non sempre ha rispettato i canoni climatici tipici di questa stagione. Anche le previsioni meteo dei prossimi mesi, a quanto pare, rispettano il trend del cambiamento del clima globale: ecco cosa dovremo aspettarci in Italia per il prossimo inverno.

Potrebbe interessarti anche:

Meteo Inverno 2019-2020: previsioni preoccupanti per l’Italia, in arrivo il gelo siberiano

L’Italia è sempre stato un Paese dal clima piuttosto mite, in particolare nelle città. Escluse le alte cime, infatti, è raro che la nostra penisola sia stata colpita da eventi climatici particolarmente difficili da gestire, o che abbia vissuto un inverno con temperature eccessivamente rigide. A quanto pare, però, la situazione sta cambiando. Colpa del ‘global warming’, che sta sciogliendo i ghiacciai del Polo Nord, e delle macchie solari, che hanno diminuito di parecchio l’energia del sole. Eventi dovuti in gran parte all’intervento dell’uomo sulla Natura, che stanno però provocando significativi cambiamenti climatici.

Il prossimo inverno, dunque, l’Italia dovrà fronteggiare delle temperature incredibilmente rigide, soprattutto al Nord, che sarà colpito da ondate di gelo artico e siberiano. A Torino si toccheranno i meno 20 gradi, Milano arriverà addirittura a meno 18. Temperature record per i nostri inverni, che porteranno tanta neve in tutta l’Italia Settentrionale, ma anche sulle coste del Mar Adriatico fino ad arrivare in Puglia, passando probabilmente anche per il Lazio e la Campania. Dati choc, davvero preoccupanti, per gli italiani, che si devono preparare a far fronte a un inverno rigido come non mai.

Per rimanere sempre aggiornato sul clima e sulle previsioni meteo, CLICCA QUI