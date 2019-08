Nadia Toffa, ultimissime notizie e i messaggi più belli che le hanno scritto

Nadia Toffa, le ultimissime notizie e tutti i commenti arrivati sul suo profilo Instagram nonostante lei non scriva dal primo luglio 2019

Nadia Toffa non pubblica un post su Instagram dal primo luglio 2019. La preoccupazione dei fan è alle stelle. I suoi follower cercano le ultimissime notizie sul suo stato di salute e alcuni chiedono anche solo un messaggio, da lei o da chi per essa, per tranquillizzare chi la ama e le vuole bene. Il messaggio non arriva. Nadia Toffa ha cominciato il suo periodo di assordante silenzio il primo luglio, più di un mese fa, e per ora non ci sono notizie su di lei.

Nadia Toffa: ci sono ultimissime notizie?

Sul web si susseguono notizie sulle sue condizioni di salute. Un articolo dopo l’altro, un po’ tutti cercano di capire, di vederci chiaro, di conoscere la verità. In tanti cercano le ultimissime notizie su Nadia Toffa, per conoscere la realtà delle cose e capire se c’è veramente da preoccuparsi oppure no. Beh, la realtà è una: Nadia è malata e dal primo luglio nessuno ha avuto più notizie di lei. Niente di più, niente di meno.

Ma qualcosa è successo comunque. Sì, nonostante il silenzio. Nonostante tutto. Nadia ha una grande famiglia virtuale sui social. Se l’è costruita nel tempo. Da quando ha detto a tutti di essere malata, la gente ha cominciato a stringersi intorno a lei e a creare una sorta di cordone che la proteggesse da attacchi vari e dalle illazioni che si fanno sul suo conto. Ma non solo. Nadia ha cominciato a creare dei veri e propri legami con i suoi fan, rispondendo di giorno in giorno ai loro commenti.

I messaggi più belli dei suoi follower

Ne sono arrivati a migliaia. Migliaia di commenti e parole dolci per Nadia che, forse, sta attraversando un periodo molto buio. La stessa famiglia a cui ha dato conforto anche quando forse quella che ne aveva più bisogno era proprio lei, adesso, sta cercando in tutti i modi di far arrivare la propria energia positiva alla dolce Nadietta. Come? Con dei messaggi che lasciano di continuo, giorno dopo giorno, ora dopo ora, a quello che è stato il suo ultimo post dal primo luglio 2019 su Instagram. Ne abbiamo letti tanti e alcuni ci hanno colpito particolarmente. Ve li riportiamo in modo che possiate leggerli:

Alcuni dei messaggi arrivati a Nadia Toffa su Instagram