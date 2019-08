Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio, scatta la querela: i due ex fidanzati se la vedranno in tribunale dopo le offese di lui ai danni di Nicole in tv.

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio non sono più una coppia da ormai tanto tempo. I due ragazzi, conosciutisi negli studi di Uomini e Donne, hanno avuto una bella storia d’amore durata 4 anni, tra alti e bassi. Ma nonostante entrambi abbiano ritrovato la serenità con nuovi fidanzati, il fantasma della loro relazione continua ad aleggiare sulle loro teste. Nicole ha infatti querelato il suo ex per le offese ricevute da lui davanti alle telecamere di un programma spagnolo: ecco l’intervista dell’ex corteggiatrice che chiarisce tutto.

Nicole Mazzocato, scatta la querela contro l'ex fidanzato Fabio Colloricchio

Nicole Mazzocato non è certo una che ha peli sulla lingua. Il suo carattere forte è noto al pubblico già dai tempi di Uomini e Donne, quando ha rubato il cuore al suo tronista Fabio Colloricchio. Ma nonostante la loro storia si sia conclusa in maniera serena e di comune accordo, come raccontato dall’ex corteggiatrice, i due finiranno presto in tribunale. Il motivo è semplice: protagonista del programma ‘Supervivientes’, versione spagnola della nostra ‘Isola dei Famosi’, Fabio ha infatti raccontato diversi dettagli sulla sua storia con Nicole, offendendola in diversi modi.

La cosa non è affatto andata giù all’ex corteggiatrice, che aveva già promesso di voler passare alle vie legali contro il suo ex fidanzato. Ora, in un’intervista rilasciata a DiPiù Tv, la ragazza ha confermato di aver querelato Fabio. Lui, che intanto ha ritrovato l’amore proprio sull’isola con Violeta Mangrinan, dovrà rispondere in tribunale delle cose che ha detto contro la sua ex nel programma. Invitata ad andare in tv per rispondergli in diretta, Nicole si era rifiutata per rispetto al suo attuale fidanzato, scegliendo così una ‘vendetta’ più lenta, ma di sicuro molto più efficace.

