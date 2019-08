Pamela Prati racconta la sua nuova vita: “Da oggi sono Paola Pireddu”. Le parole della showgirl sulla sua rinascita dopo lo scandalo.

Il suo è stato senza dubbio il matrimonio dell’anno. Anche se non si è mai celebrato. Parliamo di Pamela Prati, e del clamoroso caso delle finte nozze con Mark Caltagirone. Dopo mesi di silenzio la showgirl ha deciso di rompere il silenzio. E l’ha fatto attraverso un intervista al settimanale Oggi, in cui racconta la sua rinascita dopo il burrascoso scandalo che l’ha travolta. Una nuova vita, quella di Pamela Prati, che ha deciso di non farsi più chiamare con questo nome. Scopriamo cosa ha raccontato.

Pamela Prati torna a farsi chiamare col suo vero nome Paola Pireddu

Pamela Prati sembra essersi ripresa dopo la bufera che l’ha coinvolta negli scorsi mesi. Il finto matrimonio con Mark Caltagirone è diventato un vero e proprio caso mediatico. E per la Prati non è stato facile affrontare tutto. Le critiche non sono mancate, ma la showgirl sembra voler mettere da parte questa brutta avventura e ricominciare. Ricominciare innanzitutto dal suo vero nome. Che non è Pamela Prati. “Oggi sono Paola Pireddu: Paola è un nome semplice, un nome di una donna libera. Sono caduta ma mi sono rialzata, quella Pamela non esiste più“. Un gesto forte quello della showgirl, che nell’intervista al settimanale Oggi esprime il desiderio di farsi chiamare di nuovo col suo nome di battesimo. Un gesto che sottolinea la sua voglia di voltare pagina definitivamente. La Prati rivela che è stata la sua fragilità a farle commettere degli errori, ma è riuscita a rialzarsi grazie all’affetto delle persone che l’hanno supportata e capita. E annuncia il suo nuovo progetto: quello di girare un film sulla sua storia, che potrebbe finire su Sky o Netflix. “Ora sono in giro per l’Italia per cercare le location giuste per il film”.