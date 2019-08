Raffaella Mennoia e Teresa Cilia, continua la querelle a distanza: le due se ne dicono di tutti i colori e spunta anche il retroscena di un aiuto economico.

Raffaella Mennoia e Teresa Cilia stanno animando la giornata del gossip. La redattrice di Uomini e Donne continua a difendere il proprio lavoro dalle insinuazioni dell’ex tronista, che le ha lanciato diverse accuse. Sono giorni che la Mennoia si trova a doversi difendere dagli attacchi di alcuni ex protagonisti del programma, tra cui Mario Serpa, avallato prontamente da Teresa. La siciliana ha interrotto tempo fa i rapporti con Raffaella per un evento ancora non chiaro, che però si dice pronta a svelare al più presto. Nel frattempo, Instagram ribolle di botta e risposta a distanza tra le due: ecco le nuove incredibili rivelazioni.

Raffaella Mennoia e Teresa Cilia, querelle a distanza: ecco le nuove incredibili rivelazioni

Raffaella Mennoia e Teresa Cilia continuano senza sosta la querelle a distanza. Ora, però, la questione sale di livello, e cominciano a venire fuori le prime scottanti rivelazioni. Raffaella ha infatti pubblicato una serie lunghissima di messaggi ricevuti in direct da parte di gente che sostiene lei e il suo lavoro, tra i quali spicca anche quello di Alessia Zelletta, sorella dell’ex tronista Andrea. Ma tra uno screen e l’altro, non ha mancato di mandare frecciatine anche piuttosto pesanti a Teresa.

La Mennoia dice di essere in trepidante attesa di questa famosa verità che deve venire fuori, e intanto invia qualche frecciatina sul fatto che le dichiarazioni della sua ‘antagonista’ vengano fatte ‘tra una sponsorizzazione e l’altra’, a sottolineare gli interessi che secondo lei si nascondono dietro a queste uscite da parte dell’ex tronista.

Prima di chiudere le sue storie la Mennoia ha anche rivelato di aver solo fatto del bene a queste persone, anche con aiuti economici di tasca sua. A cosa si riferirà l’autrice? Nessun accenno a questo discorso nelle storie di replica di Teresa Cilia, che si è limitata a dire alla Mennoia di vergognarsi per le sue minacce e per le sue frecciatine sulle sponsorizzazioni, visto che è lei la prima a farle. Una storia infinita, insomma, che non accenna a veder scritta la parola ‘fine’.

