Sabrina Martinengo, dopo l’esperienza di Temptation Island con il fidanzato Nicola, in arrivo un film al cinema: ecco dove la vedremo.

Insieme al fidanzato Nicola, è stata l’unica ‘superstite’ di questa edizione di Temptation Island. Cinque coppie su sei infatti hanno deciso di separarsi alla fine del programma. Ma per Sabrina e Nicola l’amore ha vinto su tutto. Anche sul palese interesse della donna per il single Giulio. Ma nonostante le critiche e i commenti negativi ricevuti sul web, Sabrina si gode la sua ritrovata felicità con Nicola. E non solo. La concorrente di Temptation Island sarà protagonista di un film che uscirà al cinema il prossimo Ottobre. Siete curiosi di scoprire quale? Allora ve lo sveliamo noi.

Sabrina di Temptation Island nel nuovo film di Fausto Brizzi

Da Temptation Island al cinema? È proprio quello che accadrà a Sabrina, una delle fidanzate che quest’anno si è messa in gioco nel reality condotto da Filippo Bisciglia. Una foto postata dalla Martinengo sul suo profilo Instagram lascia intuire la sua presenza nella pellicola di Fausto Brizzi ‘Se mi vuoi bene’. Lo scatto risale a Marzo, periodo delle riprese del film. E Sabrina è in compagnia di uno dei tanti attori noti presenti nel cast. Date un’occhiata:

La foto non lascia spazio a dubbi: anche Sabrina farà parte del cast del film, in uscita al cinema il 17 ottobre 2019. Tra gli attori presenti nella pellicola, oltre al simpaticissimo Claudio Bisio, ci sono anche Sergio Rubini, Flavio Insinna, Lucia Ocone, Gianmarco Tognazzi, Nancy Brilli ed Elena Santarelli. Il film narra la storia di un avvocato di successo, interpretato da Bisio, un po’ pasticcione e con una depressione in corso: volendo fare del bene a chi gli è intorno, finisce per rovinargli la vita. Non sappiamo ancora nulla sul ruolo che interpreterà Sabrina. Non ci resta che attendere ottobre per scoprire di più. Siete curiosi di vederla nelle vesti di attrice?