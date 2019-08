Pink, l’aereo prende fuoco durante l’atterraggio: panico per manager e staff

Giornata di panico per la cantante Pink che ha visto l’aereo del suo manager e del suo staff prendere fuoco durante le manovre di atterraggio in Danimarca.

Una notizia tragica che ha terrorizzato il mondo della musica e soprattutto i fan della cantante Pink in Danimarca. Infatti c’è stata una tragedia sfiorata perché l’aereo del manager della cantante si è schiantato al suolo e ha preso fuoco con all’interno tutti i suoi collaboratori. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito.

Aereo prende fuoco a bordo lo staff di Pink

Lo staff che segue infatti la popstar stava viaggiando verso la Danimarca arrivando da Oslo in Norvegia dove Pink era in concerto e l’aereo con a bordo appunto manager e lo staff si è schiantato al suolo e ha preso fuoco. Fortunatamente non ci sono stati né morti né feriti e tutto lo staff di Pink è riuscito ad uscire illeso dal velivolo anche se ovviamente sono stati tutti ricoverati in ospedale per lo shock. Per quanto riguarda le cause dell’incidente non ci sono ancora spiegazioni in merito a quanto sia successo e ovviamente la polizia locale sta cercando di approfondire quanto sia accaduto. Fortunatamente la cantante Pink, che non era su quella aereo e non si trovava a bordo del velivolo, non è stata coinvolta ma lo spavento è stato fortissimo anche per lei. C’erano 10 persone sul velivolo che seguivano la cantante nel suo Beautiful Trauma Tour a Horsens nella città Danese: c’erano quattro americani, due australiani e un cittadino britannico, ma fortunatamente come abbiamo detto non c’è stato nessun ferito. Pare che il velivolo comunque abbia preso fuoco dopo mezzanotte quando faceva le manovre di atterraggio e proprio per la posizione in cui era ha permesso ai passeggeri di salvarsi. Intanto il concerto di mercoledì si è tenuto regolarmente nonostante l’incidente

