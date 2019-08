Alain Delon colpito da un ictus: ecco le sue attuali condizioni di salute

Il famoso attore francese Alain Delon è stato colpito da un ictus: a diffondere la notizia è stato suo figlio, ecco le sue attuali condizioni di salute.

Una spiacevole notizia: Alain Delon è stato colpito da un ictus. Ebbene si. A ben 83 anni, il bell’attore francese ha avvertito questo piccolo malore, pochissime settimane fa, accompagnato poi da un’emorragia celebrale. Ad annunciarlo è suo figlio Anthony. Stando a quanto dichiarato dall’uomo alla stampa francese, attualmente l’attore sta bene. Le sue condizioni di salute, infatti, sembrerebbero essere stabili.

Alain Delon colpito da un ictus: ecco come sta

Stando a quanto si apprende dal sito dell’Ansa, l’attore francese Alain Delon è stato colpito da un ictus con una conseguente lieve emorragia celebrale nelle settimane scorse. Come detto precedentemente, è stato proprio il figlio Anthony ad averlo annunciato alla stampa francese. Attualmente, l’attore è in convalescenza in una clinica Svizzera. E, stando a quanto riportato dal sito web, le sue attuali condizioni di salute risulterebbero essere stabili. Ma non solo. Perché, da quanto si evince, prima del suo rientro in Svizzera, Alain Delon è stato operato dapprima operato. E poi, dopo ben tre settimane di convalescenza, è partito per la Svizzera.

Chi è Alain Delon: tutto quello che occorre sapere

Alain Delon è nato in Francia l’8 novembre del 1935. Ed è un attore, regista e produttore cinematografico. Divenuta una vera e propria celebrità per la sua bellezza, l’attore vanta una carriera costellata di successi. Le sue collaborazioni sono, infatti, davvero numerose. Come, tra l’altro, anche i ruoli con cui è ha aumentato sempre di più la sua popolarità. Ma non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, Alain non è solo un attore, ma anche regista di ben due film: nel 1981 e 1983, ed infine, come produttore cinematografico. La sua ultima comparsa risale al 2008. Mentre, soltanto nel 2017 ha annunciato il suo ritiro.

